Аномально низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в воскресенье

Самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться: с приходом циклона в городе резко упало атмосферное давление. Сегодня оно может дойти до рекордных значений. Из-за гололедицы в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности.

Уже завтра в столице обещают резкое похолодание. Температура упадет ниже –10 градусов. Во вторник и среду ожидается до –15...–20 градусов. Самым холодным днем на предстоящей неделе может стать четверг. В этот день прогнозируют до 25 градусов мороза, а в области столбики термометров опустятся еще ниже.

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