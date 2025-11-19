Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 14:30

Общество

Парковка рассорила жителей одного из подмосковных комплексов

Парковка рассорила жителей одного из подмосковных комплексов

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 ноября

"Умный прием" в поликлиниках сэкономил столичным врачам 250 тыс часов рабочего времени

"Специальный репортаж": отцы и дети

"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире Москвы 24

Жители подмосковного ЖК столкнулись с проблемой парковки

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 21 ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 ноября

Жители подмосковного ЖК "Государев дом" поссорились из-за нехватки парковочных мест. Люди вынуждены оставлять автомобили на газонах, пешеходных дорожках и проезжей части, из-за чего возникают заторы до 1,5 часа, а скорая и пожарная службы не могут оперативно добраться к домам.

По словам жильцов, застройщик обещал построить многоуровневые парковки, но они запланированы только на 2035 год. Администрация Ленинского округа сообщила, что застройщик прорабатывает вопрос строительства еще 300 мест до марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловАнастасия Налетова

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика