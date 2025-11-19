Парковка рассорила жителей одного из подмосковных комплексов

Жители подмосковного ЖК "Государев дом" поссорились из-за нехватки парковочных мест. Люди вынуждены оставлять автомобили на газонах, пешеходных дорожках и проезжей части, из-за чего возникают заторы до 1,5 часа, а скорая и пожарная службы не могут оперативно добраться к домам.

По словам жильцов, застройщик обещал построить многоуровневые парковки, но они запланированы только на 2035 год. Администрация Ленинского округа сообщила, что застройщик прорабатывает вопрос строительства еще 300 мест до марта 2026 года.

