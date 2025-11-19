Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 07:30

Общество

Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры у пенсионера

Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры у пенсионера

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 19 ноября

Книги фигурантов уголовных дел появились в книжных магазинах России

В Центральном Доме актера прошло награждение победителей конкурса "Столичные истории"

Власти Свердловской области запретили продажу энергетиков

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 19 ноября

"Миллион вопросов": сомнолог рассказала, как наладить сон

"Вопрос спорный": в России предложили наказывать за тунеядство

Маткапитал на первого ребенка в России будет увеличиваться в ближайшие три года

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 ноября

Покупатели квартиры могут защитить себя от мошеннической схемы с пенсионерами. Юристы предупреждают, что доказательства для возможного суда нужно собирать заранее.

Для начала нужно обратить внимание на активность владельца в вопросе продажи жилья. Например, стоит смотреть, сам ли подал пенсионер объявление и намеревается ли он выехать из жилья. Стоит подписать акт выезда. В договор нужно включить пункт, в котором будет написано, что сделка реальная. Также пригодится справка о состоянии психического здоровья продавца. Кроме того, стоит пообщаться с его родственниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика