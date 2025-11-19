Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры у пенсионера

Покупатели квартиры могут защитить себя от мошеннической схемы с пенсионерами. Юристы предупреждают, что доказательства для возможного суда нужно собирать заранее.

Для начала нужно обратить внимание на активность владельца в вопросе продажи жилья. Например, стоит смотреть, сам ли подал пенсионер объявление и намеревается ли он выехать из жилья. Стоит подписать акт выезда. В договор нужно включить пункт, в котором будет написано, что сделка реальная. Также пригодится справка о состоянии психического здоровья продавца. Кроме того, стоит пообщаться с его родственниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.