Москва 24 разобралась, какие раритетные новогодние игрушки выбирают москвичи

Елочные игрушки, выпущенные в советский период, продают в интернете за большие деньги: наборы могут обойтись и в 100 тысяч рублей, и даже в 20 миллионов. Так, похожие часы из фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" можно найти на сайте объявлений за сотни тысяч рублей.

Интерес к тематическим сериям существует не первый год. В том, что в СССР производство игрушек создавалось целыми коллекциями, проходили утверждения очень строгих комиссий. Все зависит от качества и от того, как сохранились эти игрушки, повреждены ли они, из каких материалов сделаны, насколько редкая та коллекция, в которой они представлены, размер этой коллекции.

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