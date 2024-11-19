Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшее время

В Москве снова ожидается дождь, который может смениться мокрым снегом. Синоптики предупреждают о резких скачках атмосферного давления, в пределах 35 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи обещают осадки вместе с усилением ветра 21 и 22 ноября. В выходные в городе похолодает, появится гололедица. На следующей неделе температура будет колебаться около отметки 0 градусов.

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