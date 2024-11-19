Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 11:15

Общество

Зима в Москве может начаться уже в выходные

Зима в Москве может начаться уже в выходные

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 ноября

Число заболевших ОРВИ в России выросло на 11,7% за прошедшую неделю

"Утро": влажность воздуха составит 64% в Москве 19 ноября

Снегопад начался в северных районах Москвы

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 19 ноября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 19 ноября

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный адыгейский сыр

Синоптики спрогнозировали погоду в Москве 19 ноября

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 19 ноября

Температура воздуха в Москве значительно превышает норму, однако зима может наступить уже в выходные. Утром 19 ноября на севере и северо-западе столицы прошел мокрый снег, а около аэропорта Шереметьево наблюдалась метель.

По данным метеорологов, во вторник, 19 ноября, столичный регион останется в тыловой части циклона, что приведет к осадкам в виде дождя, града и мокрого снега. Днем температура будет держаться на уровне 4 градусов, к вечеру опустится до 2 градусов. Атмосферное давление составит до 743 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАрина Устюкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика