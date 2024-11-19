Зима в Москве может начаться уже в выходные

Температура воздуха в Москве значительно превышает норму, однако зима может наступить уже в выходные. Утром 19 ноября на севере и северо-западе столицы прошел мокрый снег, а около аэропорта Шереметьево наблюдалась метель.

По данным метеорологов, во вторник, 19 ноября, столичный регион останется в тыловой части циклона, что приведет к осадкам в виде дождя, града и мокрого снега. Днем температура будет держаться на уровне 4 градусов, к вечеру опустится до 2 градусов. Атмосферное давление составит до 743 миллиметров ртутного столба.

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