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19 ноября, 09:15

Общество

Снегопад начался в северных районах Москвы

Снегопад начался в северных районах Москвы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. По информации от зрителей, в северных районах столицы уже начался снегопад. Осадки движутся на город из Лобни, Химок и с северо-запада, со стороны Истры. Кадры со снегопадом также сняли в районе Шереметьевского шоссе.

По прогнозам синоптиков, снегопад лишь немного затронет север столицы. В других районах москвичам следует ожидать дождя с мокрым снегом.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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