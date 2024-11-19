Снегопад начался в северных районах Москвы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. По информации от зрителей, в северных районах столицы уже начался снегопад. Осадки движутся на город из Лобни, Химок и с северо-запада, со стороны Истры. Кадры со снегопадом также сняли в районе Шереметьевского шоссе.

По прогнозам синоптиков, снегопад лишь немного затронет север столицы. В других районах москвичам следует ожидать дождя с мокрым снегом.

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