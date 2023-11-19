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19 ноября, 15:00

M24.RU

Акция "Географический диктант" прошла в МГУ имени Ломоносова

Акция "Географический диктант" прошла в МГУ имени Ломоносова

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19 ноября в Московском государственном университете имени Ломоносов прошел географический диктант. В нем приняли участие все желающие, а также политики, известные деятели культуры и науки. Прочитал вопросы народный артист России Дмитрий Харатьян.

Акция "Географический диктант" проходит с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского Совета общества, президента РФ Владимира Путина.

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