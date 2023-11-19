Новости часа: центры "Мои документы" оказали уже почти 1 миллион популярных услуг ЗАГСов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центры "Мои документы" оказали уже почти миллион популярных услуг ЗАГСов, указал портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники полиции в Северном Бутове помогли пенсионеру спасти свои деньги от мошенников, рассказали в пресс-службе УВД по ЮЗАО Москвы.

Жители Москвы смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в Музее Паустовского 25 и 26 ноября, уточняется на сайте мэра Москвы.