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Новости

19 ноября, 23:30

Общество

Новости часа: центры "Мои документы" оказали уже почти 1 миллион популярных услуг ЗАГСов

Новости часа: центры "Мои документы" оказали уже почти 1 миллион популярных услуг ЗАГСов

Синоптик сообщил об обновлении осеннего минимума температуры в Москве

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Телеканал "Москва 24" запустил новогодний розыгрыш призов

Синоптик сообщил о температуре в Москве ниже климатической нормы

Девятый "Географический диктант" состоялся 19 ноября

Новости часа: трамваи временно перестали ходить по улице Шаболовка в столице

Новости часа: съезд с СВХ на Открытое шоссе закроется с 25 ноября

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в РФ

Москвичам показали, как тигры переносят холода в подмосковном парке-приюте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центры "Мои документы" оказали уже почти миллион популярных услуг ЗАГСов, указал портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники полиции в Северном Бутове помогли пенсионеру спасти свои деньги от мошенников, рассказали в пресс-службе УВД по ЮЗАО Москвы.

Жители Москвы смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в Музее Паустовского 25 и 26 ноября, уточняется на сайте мэра Москвы.

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