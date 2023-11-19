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19 ноября, 17:45

Общество

Девятый "Географический диктант" состоялся 19 ноября

Девятый "Географический диктант" состоялся 19 ноября

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"Географического диктант" прошел 19 ноября на всех континентах земли, включая Антарктиду, и даже на Международной Космической станции. Организаторы акции "Русское географическое общество" провели мероприятие в девятый раз.

Центральной площадкой для диктанта стал Шуваловский корпус МГУ. Участники должны были ответить на 40 вопросов, которые озвучили известные артисты – Олег Газманов и Дмитрий Харатьян.

Конкурс на лучшие вопросы к акции проводился среди крупнейших российских компаний. В нем приняли участие "Почта России", "РЖД", "Газпром" и "Росатом". В этом году, помимо традиционных вопросов по географии и смежным наукам, в диктанте появилось тема "Человек и география".

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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