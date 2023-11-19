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19 ноября, 09:15

Общество

Девятый "Географический диктант" состоится 19 ноября

Девятый "Географический диктант" состоится 19 ноября

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В России 19 ноября пройдет "Географический диктант". Русское Географическое общество уже в девятый раз проводит эту просветительскую акцию.

В этом году к ней присоединятся более 10 тысяч российских и зарубежных площадок. Диктант впервые напишут на особо охраняемой природной территории "Заповедники Таймыра". За парты сядут даже космонавты на МКС. Москвичи смогут проверить свои знания по географии в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова, в центрах "Московского долголетия" и не только.

Акция пройдет с 12:00 до 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Русского географического общества. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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