Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Москве в субботу, 20 ноября. В связи с этим в ГИБДД призывают автомобилистов к осторожности на дорогах.

Водителей попросили увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать на дорогах скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Для этого лучше использовать навигацию. Если же есть такая возможность, то рекомендуется и вовсе воздержаться от поездок на личном авто.

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