В Москве заболеваемость COVID-19 после окончания нерабочих дней снизилась на 50% – Ракова

В Москве после окончания нерабочих дней заболеваемость COVID-19 снизилась на 50%, число госпитализаций сократилось на 45%. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время удалось освободить 1,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Заслуженная артиста РФ Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара. Ее подключили к ИВЛ, сообщил представитель артистки.

В ГИБДД Москвы посоветовали 20 ноября не выезжать на дороги на личном транспорте. Согласно прогнозам, на столицу надвигаются рекордный снегопад и штормовой ветер.