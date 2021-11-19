Столичные ивент-агентства зафиксировали падение спроса на корпоративы. Мероприятия отменяют из-за непростой ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что в такой обстановке компании опасаются что-то планировать.

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