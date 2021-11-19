В Роспотребнадзоре сообщили об уровне антител, при котором можно получить QR-код

Новую возможность получить QR-код начали обсуждать в Роспотребнадзоре.

Чтобы получить код без вакцинации, необходимо иметь высокий уровень антител к коронавирусу, и этот показатель равен минимум 350 единиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.