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Москва 24

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Общество

07:15

Москвичам, не сдавшим тест на COVID-19 после поездок, выписали штрафы на 25 млн руб

общество Кристина Курума Иван Лозовой

Штрафы на 25 миллионов рублей выписали москвичам, которые не сдали тест на коронавирус после зарубежной поездки. Эти данные следуют из московского управления Роспотребнадзора за период с августа прошлого года.

Всего были оштрафованы более 2 тысяч граждан. Уточняется, что это только те дела, которые уже рассмотрели в суде.

За то что гражданин не предоставил тест на COVID-19 после того, как вернулся из-за границы, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. И сумму могут увеличить до 300 тысяч, если он заразил других людей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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