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19 октября, 18:30

Общество

Новости часа: автомобилистам в Москве и Подмосковье рекомендовали менять шины

Новости часа: автомобилистам в Москве и Подмосковье рекомендовали менять шины

Вирусологи заявили, что в РФ ожидается тройная эпидемия вирусов

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Около 30% загородных домов забронировали на Новый год в Московской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобилистам в Москве и Подмосковье пора менять летнюю резину на зимнюю. Такую рекомендацию дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Композитора Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище. Прощание прошло в узком кругу, сообщил помощник композитора Малик Аминов.

В Пушкинском музее 31 октября откроется выставка об искусстве древней Армении. Об этом сообщила пресс-служба музея.

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