Новости часа: автомобилистам в Москве и Подмосковье рекомендовали менять шины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобилистам в Москве и Подмосковье пора менять летнюю резину на зимнюю. Такую рекомендацию дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Композитора Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище. Прощание прошло в узком кругу, сообщил помощник композитора Малик Аминов.

В Пушкинском музее 31 октября откроется выставка об искусстве древней Армении. Об этом сообщила пресс-служба музея.