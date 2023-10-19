19 октября, 16:00M24.RU
Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей
19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Поддержка участников СВО и членов их семей".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;
- руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.