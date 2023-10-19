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19 октября, 16:00

M24.RU

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей

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19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Поддержка участников СВО и членов их семей".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
  • заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;
  • руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
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