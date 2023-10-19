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19 октября, 17:15

Общество

Эксперты рассказали о стоимости праздничных услуг на Новый год

Эксперты рассказали о стоимости праздничных услуг на Новый год

Около 30% загородных домов забронировали на Новый год в Московской области

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Многие москвичи и столичные компании начали рассчитывать бюджет к Новому году. А эксперты уже подготовили статистику стоимости праздничных услуг на Новый год.

Самая популярная услуга – визит Деда Мороза со Снегурочкой – обойдется россиянам минимум на 10% дороже, чем в 2022 году. На кафедре статистики РЭУ сравнили цены. В прошлый Новый год короткая развлекательная программа с участием Деда Мороза в крупных городах стоила от 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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