Эксперты рассказали о стоимости праздничных услуг на Новый год

Многие москвичи и столичные компании начали рассчитывать бюджет к Новому году. А эксперты уже подготовили статистику стоимости праздничных услуг на Новый год.

Самая популярная услуга – визит Деда Мороза со Снегурочкой – обойдется россиянам минимум на 10% дороже, чем в 2022 году. На кафедре статистики РЭУ сравнили цены. В прошлый Новый год короткая развлекательная программа с участием Деда Мороза в крупных городах стоила от 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.