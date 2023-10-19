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Новости

19 октября, 12:55

M24.RU

Юристы рассказали о социальной помощи матерям

Юристы рассказали о социальной помощи матерям

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19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Материнство и трансформация социальной поддержки: от льгот – к возможностям".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко;
  • адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Марина Дубровская;
  • адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова.
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