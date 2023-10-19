19 октября, 12:55M24.RU
Юристы рассказали о социальной помощи матерям
19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Материнство и трансформация социальной поддержки: от льгот – к возможностям".
Перед журналистами выступили:
- заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко;
- адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Марина Дубровская;
- адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова.