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19 октября, 08:45

Общество

Ученые выяснили, когда для россиян наступает старость

Ученые выяснили, когда для россиян наступает старость

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Московские ученые выяснили, когда для россиян наступает старость. Исследование провели специалисты из МГУ и Российской академии наук.

Для этого опросили более тысячи человек в разных регионах. Большинство призналось, что в 70 лет, по их личным представлениям, заканчивается молодость.

Однако женщины считают, что старость наступает позже. Их планка – 72 года. По мнению мужчин, зрелые года приходят в 69 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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