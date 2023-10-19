Московские ученые выяснили, когда для россиян наступает старость. Исследование провели специалисты из МГУ и Российской академии наук.

Для этого опросили более тысячи человек в разных регионах. Большинство призналось, что в 70 лет, по их личным представлениям, заканчивается молодость.

Однако женщины считают, что старость наступает позже. Их планка – 72 года. По мнению мужчин, зрелые года приходят в 69 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.