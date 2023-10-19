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19 октября, 07:15

Общество

Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными

Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными

В Госдуме предложили запретить выступления животных в цирке

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В Госдуму пригласили братьев Запашных, чтобы поговорить о гуманном отношении к животным. К известным дрессировщикам адресовали больше всего вопросов, в том числе из-за видео, которые они сами публикуют в соцсетях о цирковом закулисье.

После встречи Эдгар Запашный написал в соцсетях, что из пяти присутствующих депутатов четверо не поддержали инициативу о запрете "цирка с животными". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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