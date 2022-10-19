19:15Общество
Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Подмосковья
Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Московской области. Там проходят обучение уже сформированные подразделения войск связи.
Призванные из запаса и добровольцы учатся работать с портативными радиостанциями. Специалисты объясняют, как выстроить системы связи в тактическом звене управления. Также их тренируют с квадрокоптерами и ретрансляторами.
На заключительном этапе все военнослужащие должны пройти контроль уровня подготовки. От качества обучения зависит процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.