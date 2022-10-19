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Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Подмосковья

Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Подмосковья

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Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Московской области. Там проходят обучение уже сформированные подразделения войск связи.

Призванные из запаса и добровольцы учатся работать с портативными радиостанциями. Специалисты объясняют, как выстроить системы связи в тактическом звене управления. Также их тренируют с квадрокоптерами и ретрансляторами.

На заключительном этапе все военнослужащие должны пройти контроль уровня подготовки. От качества обучения зависит процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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