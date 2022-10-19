Новости часа: пандемия COVID-19 остается мировой чрезвычайной ситуацией – глава ВОЗ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается мировой чрезвычайной ситуацией. Он напомнил, что на прошлой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался для обсуждения глобальной ситуации и путей движения вперед.

В Курской области не планируют вводить новые ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Херсонской области ограничили въезд на правый берег из-за вывоза жителей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.