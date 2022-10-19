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Общество

Врачи спасли жизнь мужчине благодаря обследованию в павильоне "Здоровая Москва"

Врачи спасли жизнь мужчине благодаря обследованию в павильоне "Здоровая Москва"

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Столичные врачи спасли жизнь мужчине благодаря обследованию в павильоне "Здоровая Москва". О том, что у него редкое заболевание сердца, пациент даже не знал, хотя его состояние было критическим.

Специалисты обнаружили отклонения на ЭКГ и сразу направили мужчину в больницу, где хирурги провели операцию. Кстати, благодаря современному оборудованию, такие процедуры стали короче по времени и безопаснее.

Как изменился подход к лечению в столичных клиниках? И как это отражается на пациентах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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