14:00Общество
Врачи спасли жизнь мужчине благодаря обследованию в павильоне "Здоровая Москва"
Столичные врачи спасли жизнь мужчине благодаря обследованию в павильоне "Здоровая Москва". О том, что у него редкое заболевание сердца, пациент даже не знал, хотя его состояние было критическим.
Специалисты обнаружили отклонения на ЭКГ и сразу направили мужчину в больницу, где хирурги провели операцию. Кстати, благодаря современному оборудованию, такие процедуры стали короче по времени и безопаснее.
Как изменился подход к лечению в столичных клиниках? И как это отражается на пациентах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.