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Общество

Маткапитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых ИП

Маткапитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых ИП

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Материнский капитал теперь можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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