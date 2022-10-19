Маткапитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых ИП

Материнский капитал теперь можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.