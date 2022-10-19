Мобилизованные приступили к стрельбам на полигоне на Сахалине

Мобилизованные, которые раньше служили в танковых войсках, приступили к стрельбам штатным снарядом на полигоне на Сахалине. Огонь ведут из танков Т-80БВ. Мишени, установленные на разных расстояниях, имитируют бронетехнику, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства противника.

По движущимся и воздушным целям мобилизованные бьют из крупнокалиберного пулемета "Утес". У механиков-водителей свои упражнения – проведение танков по труднопроходимой, пересеченной местности с различными препятствиями. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.