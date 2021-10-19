В Серебряном бору высадили деревья в честь маленьких жителей столицы

В Серебряном бору появились десятки новых деревьев в честь маленьких москвичей. В городе продолжается акция "Наше дерево", в рамках которой в московских парках с начала осени уже высадили более 4 тысяч именных саженцев.

Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и быстро стал одним из самых популярных в городе. Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить заявку на mos.ru.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.