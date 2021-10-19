В Москве вручили премию Русского географического общества

В Москве вручили самую престижную награду в области географии, экологии и сохранения природного и культурного наследия нашей страны. Премия Русского географического общества объединяет около десятка номинации.

В этом году на участие в конкурсе было подано почти 900 заявок со всей страны. В итоге было отобрано по 10 проектов на каждую номинацию, и лишь трое лучших прошли в финал. Победителей награждал лично президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Среди лауреатов есть и образовательные проекты для школьников, и сложнейшие научные экспедиции в Арктику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.