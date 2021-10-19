Роман Ковалев рассказал о планах после выписки из больницы

Романа Ковалева выписали из больницы. Это молодой человек, который заступился за девушку в вагоне столичного метро и был избит хулиганами.

Он рассказал о своем самочувствии и дальнейших планах после выписки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.