Ряд предложений прозвучал на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19

16:15
Татьяна Голикова сделала несколько принципиальных предложений на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Все они касаются защиты населения от COVID-19.
Во-первых, это режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной коронавирусной обстановкой – уже с 23 октября.
Также непривитых пенсионеров старше 60 лет стоит перевести на удаленку минимум на 4 недели. А сотрудникам, которые хотят вакцинироваться, предоставить для этого 2 выходных дня.
Кроме того, Татьяна Голикова подчеркнула важность контроля за соблюдением всех ограничений, которые уже действуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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