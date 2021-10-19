В России могут ввести новые антиковидные меры

Новые антиковидные меры могут ввести в России уже на этой неделе. Возможность режима нерабочих дней обсуждали на заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве. Так, с 30 октября по 7 ноября могут объявить выходные на федеральном уровне.

По данным Минздрава, заболеваемость за неделю выросла на 12%. Чаще болеют дети и беременные женщины. В некоторых регионах заканчиваются места в стационарах.

О том, что можно предпринять, рассказала Татьяна Голикова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.