Для телезрителей собрали основные заявления, которые прозвучали от вице-премьера Татьяны Голиковой на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Так, дни с 30 октября по 7 ноября могут стать в России нерабочими, а в некоторых регионах – с 23 октября.

Также непривитых сотрудников старше 60 лет следует перевести на удаленный режим работы, а тем, кто хочет вакцинироваться, нужно предоставить 2 дня выходных. Также открывать отрасли после 7 ноября, которые были в нерабочем режиме, следует с осторожностью.

Кроме того вице-премьер предложила допускать посетителей на некоторые объекты только с QR-кодами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.