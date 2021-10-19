В столице выпал первый за эту осень снег

В Москве прошел первый за эту осень снег. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня он может продолжиться вместе с дождем.

Стоит ли еще надеяться на потепление, или раньше времени пришла зима? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.