Дни с 30 октября по 7 ноября в России могут сделать нерабочими

В России из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране могут ввести нерабочие дни. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", – отметила Голикова.

Кроме того, она предложила дать право введения нерабочих дней с 23 октября регионам со сложной эпидемиологической ситуацией, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.