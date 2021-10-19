Более 28 млрд рублей выделят на поддержку семей с маленькими детьми

Более 28 миллиардов рублей выделят на поддержку семей с маленькими детьми от трех до семи лет. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от дохода родителей и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума.

В 2021 году на эту меру уже было выделено более 270 миллиардов. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства. Также выделят почти шесть миллиардов на поддержку многодетных семей.

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