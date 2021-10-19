Услуги московской службы занятости теперь доступны на портале mos.ru

Найти работу теперь можно через портал mos.ru. Заявки соискателей рассматривают карьерные консультанты. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь на mos.ru есть форма, к которой можно прикрепить резюме. Предоставить максимум нужной информации помогут специальные подсказки. Карьерный консультант при необходимости поправит анкету под конкретную вакансию. А его ответ соискатель получит на следующий рабочий день после обращения в личном кабинете на сайте. Сам сервис контролирует московская служба занятости совместно с департаментом информационных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.