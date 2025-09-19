День рождения смайлика отмечается 19 сентября

День рождения смайлика отмечают 19 сентября. Двоеточие, дефис и закрывающая их скобка изменили стиль общения в интернете.

Иногда из-за смайликов возникают споры, которые доходят до суда. Например, в Красноярске женщина пожаловалась на сообщение со словом "хабалка" и эмодзи клоуна, посчитав это оскорблением.

Юрист Павел Агиев напомнил, что за оскорбление в переписке полагается штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 700 тысяч – для компаний.

Если эмодзи содержит запрещенную символику, возможен арест на 15 суток или уголовное дело с наказанием до 5 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.