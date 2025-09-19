Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 08:00

Общество

День рождения смайлика отмечается 19 сентября

День рождения смайлика отмечается 19 сентября

Астрономическая осень наступит 22 сентября

В России предложили раздавать "Пушкинские карты" гражданам до 45 лет

В России предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

В России предложили ввести отцовский капитал

256 детей родились в Москве 18 сентября

Налоговая сможет списывать деньги с карты россиян без решения суда с 1 ноября

Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

"Утро": температура в Москве составит 16 градусов днем 19 сентября

День рождения смайлика отмечают 19 сентября. Двоеточие, дефис и закрывающая их скобка изменили стиль общения в интернете.

Иногда из-за смайликов возникают споры, которые доходят до суда. Например, в Красноярске женщина пожаловалась на сообщение со словом "хабалка" и эмодзи клоуна, посчитав это оскорблением.

Юрист Павел Агиев напомнил, что за оскорбление в переписке полагается штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 700 тысяч – для компаний.

Если эмодзи содержит запрещенную символику, возможен арест на 15 суток или уголовное дело с наказанием до 5 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий НайдаДарья ЕрмаковаЕлена Любимова