19 сентября, 07:45

Общество

В России предложили ввести отцовский капитал

В России предложили выдавать отцовский капитал семьям, в которых растут трое или более детей. По мнению авторов инициативы, в многодетной семье в 40% случаев мама не работает, поэтому вся финансовая нагрузка ложится на отца.

Они отметили, что для получения поддержки важно соблюдать еще одно условие – дети должны родиться в одной семье, а не в разных браках. Таким семьям предложили выплачивать более одного миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

