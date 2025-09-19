В России предложили ввести отцовский капитал

В России предложили выдавать отцовский капитал семьям, в которых растут трое или более детей. По мнению авторов инициативы, в многодетной семье в 40% случаев мама не работает, поэтому вся финансовая нагрузка ложится на отца.

Они отметили, что для получения поддержки важно соблюдать еще одно условие – дети должны родиться в одной семье, а не в разных браках. Таким семьям предложили выплачивать более одного миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.