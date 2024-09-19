Эксперт рассказал, возможен ли в РФ теракт, как в Ливане

Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, заявил генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла. Операцию израильских спецслужб в Бейруте назвали актом терроризма и геноцида.

В связи со случившимся подполковник ФСБ в отставке, глава Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов допустил, что взрываться могут не только устройства, используемые для налаживания связи, но и самая обыкновенная бытовая техника, например стиральные машины или холодильники.

Однако он считает, что проведение подобной террористической операции на территории России не представляет интереса для злоумышленников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.