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Новости

19 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, на первом после выборов заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин поручил обновить план развития Москвы. Госпрограммы пересмотрят до конца года. И уже в 2024-м проиндексируют городские доплаты к пенсии и социальные пособия.

Заболеваемость коронавирусом в РФ за прошедшую неделю возросла почти на 50%, увеличилось и число госпитализаций. В Москве за прошлую неделю госпитализировали почти 600 человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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