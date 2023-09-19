В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только по месту прописки. Россияне смогут воспользоваться специальными программами только в тех регионах, где имеют постоянную или временную регистрацию. Об инициативе депутатов пишут в издании "Известия".

Специалисты полагают, что такая инициатива позволит остановить рост цен на жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.