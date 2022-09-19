Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве до 20 сентября

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве сегодня ночью и утром 20 сентября, сообщили в МЧС РФ.

Предложения общественников ЛНР и ДНР о присоединении республик к России будут поддержаны, заявил секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.

Два человека погибли при обстреле поселка в Запорожской области из РСЗО HIMARS, сообщили в администрация региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

