Слоны в Московском зоопарке обрадовались дождю

Слоны в Московском зоопарке, как никто другой, рады дождю в столице. Они приводят в порядок свою кожу. На кадрах, которые попали в Сеть видно, что слоненок сперва мокнет под дождем, а затем с удовольствием валяется в песке и обтирается о стенки вольера.

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