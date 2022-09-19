Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в ближайшее время в Москве. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, не разгоняться, держать дистанцию и не парковаться возле деревьев. Внимательнее призывают быть и пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

