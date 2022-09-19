Новости часа: порывы ветра 20 метров в секунду возможны в столице до 19 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра более 20 метров в секунду возможны до конца понедельника, 19 сентября, сообщили столичные синоптики.

Садовое кольцо в Москве перекроют в субботу из-за проведения мотофестиваля.

Гроб принца Филиппа перенесут из королевской усыпальницы для погребения с супругой. Об этом заявили СМИ.