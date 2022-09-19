Шквалистый ветер повалил деревья в Москве. Поэтому москвичей попросили оставаться дома, если есть такая возможность.

Горожан попросили быть внимательнее на улице и аккуратнее парковать машины. Порывы больше 20 метров в секунду возможны до конца понедельника, 19 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.