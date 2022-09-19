Новости часа: порывы ветра сохранятся в городе до конца 19 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра сохранятся в городе до конца 19 сентября. Синоптики пообещали, что 20 сентября потеплеет, будет до 15 градусов.

Необходимости в параллельном импорте фармпродукции нет. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

75 парковочных мест добавят в Коптеве с 5 октября. Схема движения изменится на трех участках, сообщил Дептранс.