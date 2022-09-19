Осужденных по нетяжелым экономическим статьям в РФ планируют привлекать на стройки

Осужденных по нетяжелым экономическим статьям в России планируют привлекать на стройки. С такой инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вместо срока осужденные будут возводить жилые дома и другую недвижимость. Работать, по прогнозам, они будут охотнее, когда вступят в силу поправки, согласно которым осужденные смогут получать условно-досрочное освобождение, несмотря на переход на исправительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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