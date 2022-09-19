Москвичей призвали не выходить на улицу из-за непогоды

В Москве 19 сентября ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к возникновению ЧС.

Москвичей призвали не выходить на улицу. А если это необходимо, то нужно быть предельно внимательными и не укрываться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.